Radboudumc kiest Albron voor patiëntenvoeding

Het Radboudumc heeft Albron Zorg gecontracteerd om maaltijden te verzorgen voor patiënten. De overeenkomst gaat in op 1 oktober 2026.

Binnen de overeenkomst is Albron verantwoordelijk voor de ontwikkeling, bereiding en uitgifte van de voeding op de afdelingen. Het voedingsaanbod wordt afgestemd op richtlijnen voor herstelvoeding, met extra aandacht voor eiwit- en energierijke maaltijden, zo laat Albron weten.

De warme maaltijden worden ontwikkeld en bereid in het Hutten Culinair Centrum in Veghel, dat sinds de overname van Hutten door Albron onderdeel is van Hai (Hutten Albron Impactmakers). Albron en Radboudumc willen daarnaast stap voor stap toewerken naar een duurzamer menu, met meer ruimte voor plantaardige voeding volgens de EAT-Lancet-principes, aldus de organisatie.