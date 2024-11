Rijnstate laat OK-personeel tijdelijk meewerken in andere ziekenhuizen

Met deze tijdelijke inzet helpt Rijnstate om zorg toegankelijk te houden en wachtlijsten te beperken. Door kennis en ervaring uit te wisselen, ontstaan nieuwe inzichten die de zorg in de hele regio verbeteren, zo stelt de raad van bestuur.

Operatiekamer

De collega’s op de OK kiezen er zelf voor of ze meedoen aan deze pilot. Zij werken maximaal drie maanden in een ander ziekenhuis. Sommige operatieassistenten werken al sinds hun opleiding in Rijnstate. Met deze pilot wil het ziekenhuis voldoen aan de wens van de medewerkers om eens ergens anders werkervaring op te doen. “Andere werkwijzen, artsen en collega’s dragen bij aan de ontwikkeling van zorg. Voor zorgprofessionals van Rijnstate en voor de andere regionale ziekenhuizen.”