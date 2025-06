Zorg ondertekent manifest tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het manifest is geïnitieerd door regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer. De zorgsector heeft het nodig, zegt ze, vanwege de hoge aantallen van van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit cijfers van TNO en het CBS blijkt dat 9 procent van de zorgmedewerkers last heeft gehad van fysiek en niet-fysiek seksueel grensoverschrijdend gedrag. Alleen in de horeca is dit percentage hoger. Vooral het aantal verpleegkundigen springt eruit: een op drie verpleegkundigen had last van seksueel ongewenst gedrag.

Umc’s

In de zorgsector komt veel grensoverschrijdend gedrag voor. In ziekenhuizen is sprake van een sterke hiërarchie. Uit onderzoek van vermogensbeheerder PGGM in opdracht van het ministerie van VWS, bleek dat de umc’s de minst veilige werkomgeving in de zorg zijn: ruim een derde van de medewerkers had in 2020 te maken met agressie door collega’s, zoals seksuele intimidatie. Alle vormen van agressie en grensoverschrijdend gedrag komen volgens het onderzoek vaker bij umc’s voor dan in andere zorgsectoren.

Melding

Het manifest is praktisch ingestoken omdat er in staat hoe zorgorganisaties hun meldsysteem moeten vormgeven, waar risico’s liggen en hoe je een cultuurverandering kunt veroorzaken. “De kern van een cultuurverandering is elkaar aanspreken als je iets ziet wat niet door de beugel kan”, zegt Hamer. “Daaromheen zijn organisatorische zaken nodig die wij in dit manifest duidelijk opsommen. Als je iets wordt aangedaan, je meldt dat en er wordt niets mee gedaan, geeft dat soms nog een groter trauma dan alleen de gebeurtenis zelf. Het valt en staat met een open cultuur, waarin je elkaar kunt aanspreken. Ook voor zorgorganisaties is het beter om over seksueel grensoverschrijdend gedrag te beginnen als alles goed gaat dan op het moment dat het al is misgegaan.”