Rini van Solingen: ‘Leer impact maken in een onvoorspelbare wereld’ 

We leven in een wereld die gedomineerd wordt door onvoorspelbaarheid en verandering. Terwijl organisaties zijn ingeregeld als conformistische plannenvolgende machines. Dat is een recept voor frustraties en mislukkingen, meent Rini van Solingen. Op de tweedaagse masterclass Complexity thinking vertelt hij hoe het anders kan.

Veel organisaties zijn uitgerust voor planbaarheid en maakbaarheid die er eigenlijk totaal niet is, volgens Rini van Solingen, onder meer spreker en deeltijd hoogleraar aan de TU Delft. Dat steeds meer organisaties inmiddels kwartaal-, in plaats van jaarplannen hebben, maakt daarbij weinig verschil, meent hij. “Ook die zijn allang niet meer effectief. Zelfs binnen een kwartaal is er nog heel veel verandering.”

Proces loslaten

Hoe kan het anders? Hoe kun je impact maken bij complexiteit? Als het proces niet leidt tot de gewenste resultaten en impact, kun je het maar beter loslaten en vol op de bal gaan spelen, vindt Van Solingen. “Laat het idee los dat je vooraf slim genoeg bent om het perfecte plan te bedenken dat je daarna alleen nog maar even hoeft uit te voeren”, licht hij toe. “Complexe settings houden zich niet aan plannen en veranderen voortdurend. Focus op kleine stappen en op datgene waar je voor betaald wordt: impact leveren.”

Kleine autonome teams

Een integraal wendbare organisatie draait niet om processen, procedures of planningen, maar om iteratief zoeken en leren naar het leveren van maximale waarde. Doel en definitie van succes moeten dan wél duidelijk zijn. Dergelijke organisaties zijn vaak opgedeeld in kleine autonome teams, soms zelfs mini-bedrijfjes, die door continu snel te leren steeds meer impact leveren tegen steeds minder inspanning. Transparantie, ritmiek, vakbekwaamheid, ondernemerschap en data, spelen daarbij een belangrijke rol.

Nieuw boek

Tijdens de masterclass zal Van Solingen onder meer dieper ingaan op het creëren van een integraal wendbare organisatie. Ook zijn nieuwe boek Alle ballen op impact gaat over dit onderwerp. In het boek noemt hij negen impactversnellers om meer resultaat uit het werk te halen. Zoals onder andere: impact concreet definiëren, werk opdelen in kleine taken, en doorlopend toetsen of alles wel zit zoals je denkt.

Direct aan de slag

Alle impactversnellers zijn even belangrijk maar dat betekent niet dat je parallel aan alle negen tegelijk moet werken. Van Solingen: “Het gaat vooral om jouw setting, om de impact die jij wilt verhogen. Dan zul je zien dat er twee, misschien drie, impactversnellers zijn die perfect passen bij jouw omgeving én waarmee je direct zelf snel mee aan de slag kunt. Start daar dan dus mee.”

Start met acceptatie

De twee impactversnellers die hemzelf het meest aan het hart gaan, zijn: start met acceptatie en doe het dáár. Die laatste gaat over in het werkveld aanwezig zijn, met je voeten in de klei staan, om zelf te zien wat wel en niet werkt. “Maar acceptatie is misschien wel de impactversneller die ik zelf het meeste nodig had”, vervolgt hij. “Ik kon namelijk wel eens te veel kijken naar waarom iets niet was gelukt. Maar dat doet er niet toe. Het is namelijk wat het is. Impactverhoging kan pas plaatsvinden als je elk moment eerst accepteert als de nieuwe start. En dus loslaat dat het anders had moeten zijn.”