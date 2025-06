Rivas krijgt samen met Huisarts en Zorg 16,5 miljoen voor IZA-plan

Rivas en HenZ willen het geld besteden aan twintig zorgvernieuwende projecten die bijdragen aan het toegankelijk houden van de zorg en het terugdringen van personeelstekorten.

Zorg thuis als uitgangspunt

De projecten spelen in op zelfstandigheid waar het kan, zetten slimme technologische zorgoplossingen in waar mogelijk en nemen zorg thuis als uitgangspunt. De plannen richten zich op betere samenwerking tussen zorgverleners, het uitbreiden van digitale zorg en het vergroten van de eigen regie van patiënten, cliënten en bewoners.

Volgens Michiel van Roozendaal, lid raad van bestuur bij Rivas Zorggroep, is de goedkeuring van de aanvraag een belangrijke stap om de zorg in de regio anders te organiseren. “Met deze transformatiegelden kunnen we sneller inspelen op de stijgende zorgvraag, onder andere met digitale zorg en door de inzet van informele zorg. Samen met onze partners zetten we ons in voor de juiste zorg op de juiste plek, nu en in de toekomst.”

Passende zorg

Het transformatieplan bevat projecten die passen binnen de meerjarenstrategie van Rivas Zorggroep en HenZ. Zo willen Rivas en HenZ onder andere thuismonitoring opschalen. Daarbij meten cliënten zelf via een app of digitaal platform hun gezondheid, zoals bloeddruk of gewicht. Dat vermindert ziekenhuisbezoeken en geeft mensen meer regie over hun eigen gezondheid. Ook komt er een ‘Academie voor zelfzorg’, waarin patiënten en mantelzorgers leren hoe ze eenvoudige medische handelingen zelf kunnen uitvoeren.

Spoedplein

Daarnaast zetten Rivas en HenZ in op het verbeteren van de samenwerking tussen huisartsen en het ziekenhuis. Een voorbeeld van deze samenwerking tussen de eerste en tweede lijn is de nauwe samenwerking tussen de spoedeisende Hulp van het Beatrixziekenhuis en de Huisartsenspoedpost Gorinchem van HenZ. Met elkaar werken zij aan geïntegreerde spoedzorg op een gezamenlijke locatie: het toekomstige Spoedplein.

Regionale samenwerking

De samenwerking tussen Rivas en HenZ is volgens de betrokken partijen essentieel om de zorg in de regio toegankelijk en toekomstbestendig te houden. Corné van Asten, Algemeen directeur Huisarts en Zorg: “Met deze plannen bouwen we voort op de jarenlange samenwerking met Rivas en andere partners. Het geeft energie om met elkaar zo goed mogelijke zorg te blijven leveren aan de inwoners in de regio, onze patiënten. Dit doen we samen: de hulp van de inwoners is daarbij hard nodig.”

“Rivas Zorggroep en Huisarts en Zorg kenmerken zich door goede samenwerking in de keten met passende zorg die goed op elkaar is afgestemd. Maar om goed voorbereid te zijn op de toekomst is er meer nodig. Deze transformatie zet Rivas en HenZ in die volgende versnelling en maakt het mogelijk om hun kerncompetenties in combinatie met een digitaliseringslag uit te bouwen. Hiermee pakken zij een voortrekkersrol op het gebied van toekomstbestendige integrale zorg”, zegt Wouter van Maarseveen, directeur Zorginkoop & Transformatie bij Coöperatie VGZ.