RIVM brengt percentages gevaccineerden in beeld

Dat meldt het RIVM, dat begonnen is de vaccinatiegraad van verschillende groepen in beeld te brengen. De cijfers beslaan de periode tot en met 21 februari.

Inmiddels zijn er ook al enige mensen van 60 tot en met 64 jaar gevaccineerd, mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas. Dat gebeurde door huisartsen.

Miljoenste vaccinatie

Afgelopen weekend werd de miljoenste vaccinatie tegen het coronavirus in ons land gezet. Bij naar schatting ruim 218.700 mensen ging het al om de tweede vaccinatie, aldus het RIVM.

Planning haalbaar

Volgens André Rouvoet, voorzitter van de GGD-GHOR, kan heel Nederland in het najaar gevaccineerd zijn, zei hij in het NPO Radio 1-programma 1 op 1. Maar dan moet echt alles meezitten: “Als we alle vaccins onbeperkt op tijd binnenkrijgen, de huisartsen, het ziekenhuispersoneel en de verpleeghuizen doen hun deel én alle vaccins die nog niet op de markt zijn, dan wel beschikbaar zijn. Ja, dan is de planning dat heel Nederland in het najaar gevaccineerd kan zijn. Hou het maar op ergens in het derde kwartaal.”

Capaciteit

Aan de GGD zal het niet liggen, stelde Rouvoet in het programma. “Wij hebben de capaciteit. Als het vaccin massaal binnenkomt, gaan wij massaal prikken tot 1 miljoen prikken per week als het nodig is. Maar dan moet dus wel het vaccin komen.” (ANP)