RIVM: nieuwe versie mpox nog niet in Nederland

De nieuwe versie van mpox, ook bekend als het apenpokkenvirus, is nog niet in Nederland vastgesteld. Dat laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten.

Het zou kunnen dat het virus in de komende tijd in Nederland opduikt, maar dat is volgens een woordvoerder koffiedik kijken.

Zweden meldde donderdag dat daar een nieuwe en gevaarlijkere variant van het virus is vastgesteld. In de regio Stockholm bleek iemand besmet met de zogenoemde clade 1b. Dit is het eerste geval van die virustak buiten Afrika.

Wereldwijde uitbraak

De Wereldgezondheidsorganisatie had woensdag de uitbraak van clade 1 (met de varianten 1a en 1b) in de Democratische Republiek Congo en in de buurlanden uitgeroepen tot een noodsituatie van internationaal belang.

De vorige wereldwijde uitbraak van mpox begon in 2022. Toen ging het om de variant 2b. Die is over het algemeen minder gevaarlijk.

In Nederland hebben sinds 2022 iets meer dan 1300 mensen mpox opgelopen. Verreweg de meeste mensen testten positief tussen mei en augustus 2022. In de afgelopen maanden zijn er hooguit enkele nieuwe gevallen aan het licht gekomen, en bij al die mensen ging het volgens het RIVM om variant 2b.

Symptomen

Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat een uitslag met blaasjes op de huid. Apenpokken is geen geslachtsziekte, maar verspreidt zich vooral via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen.

Bij de uitbraak in 2022 raakten vooral mannen die seks hebben met mannen besmet. De nieuwe variant wordt vooral doorgegeven “door (hetero)seksueel contact”, aldus het RIVM. (ANP)