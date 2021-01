RIVM: ook vaccin Moderna is moeilijk te distribueren

Moderna leverde de eerste partij van zo’n 13.000 doses maandag af bij Movianto in Oss. Dit gespecialiseerde bedrijf werkt mee aan de verdere verspreiding over het land. Op 25 januari volgt een tweede lading, die ongeveer van dezelfde omvang is. In totaal heeft Nederland zicht op 6,2 miljoen doses. In het eerste kwartaal worden er in totaal 400.000 verwacht. Voor een goede bescherming tegen het virus zijn twee prikken nodig.

Koelwagens

Het vervoer moet gebeuren met koelwagens, op een temperatuur van min 20 graden, legt de RIVM-woordvoerder uit. Het middel is volgens de fabrikant weliswaar nog dertig dagen houdbaar bij koelkasttemperatuur, maar bij die temperatuur mag het volgens de voorschriften nog maar één keer worden vervoerd. “We kunnen niet aan die voorschriften gaan morrelen”, zegt de woordvoerder van het RIVM.

Het vaccin van Pfizer/BioNTech moet voor langdurige opslag bij meer dan min 70 graden worden bewaard. Dat is nog een stuk lastiger. Het blijft daarna wel vijf dagen houdbaar op koelkasttemperatuur.

Het RIVM weet pas sinds afgelopen vrijdag precies wat alle “mogelijkheden en onmogelijkheden” van het vaccin van Moderna zijn, aldus de zegsman. Maandag verscheen ook nog het laatste advies van de Gezondheidsraad over de vaccinaties.

Vaccinatie versnellen

De vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech zijn de enige twee die tot nog toe zijn goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. Nederland begon als laatste EU-lidstaat met de vaccinaties. Op de snelheid van de instanties is veel kritiek geweest, zowel in de Tweede Kamer als daarbuiten. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zei woensdag nog in de Tweede Kamer dat het tempo van de vaccinaties wat hem betreft omhoog moet. “We moeten zo snel mogelijk vaccineren, geen vaccins ongebruikt laten liggen. Er moet versnelling op komen”, aldus Kuipers. (ANP)