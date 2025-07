RIVM: Rustige zomer, maar besmetting met mazelen groeit hard

Sinds het begin van dit jaar zijn er 488 besmettingen geregistreerd in Nederland. Dat is het hoogste aantal sinds de recentste landelijke uitbraak in 2013. In de elf tussenliggende jaren waren er in totaal 496 gevallen.

De zomer is traditioneel een rustig seizoen voor de mazelen. Maar het aantal besmettingen met mazelen zou weer kunnen oplopen als de zomervakantie voorbij is. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt er rekening mee dat mensen in het buitenland besmet raken en de ziekte in Nederland gaan verspreiden.

Geen landelijke uitbraak

In de afgelopen twee weken zijn er dertien nieuwe gevallen vastgesteld. Dat is vergelijkbaar met de periode ervoor. Het aantal besmettingen is momenteel laag en stabiel en volgens het RIVM is er geen sprake van een landelijke uitbraak.

2025 hoog aantal besmettingen

Toch is dat niet het hele verhaal. Sinds het begin van dit jaar zijn 488 besmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds de recentste landelijke uitbraak in 2013. In de elf tussenliggende jaren waren er in totaal 496 gevallen.

De RIVM komt op 13 augustus weer met een update. (ANP)