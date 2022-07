RIVM stelt centaurusvariant corona vast in Nederland

De BA.2.75-variant van het coronavirus, ook wel centaurus genoemd, is nu ook in Nederland vastgesteld. De variant is aangetroffen in een monster uit de regio Noordoost-Gelderland, meldt het RIVM. Dat werd afgenomen op 26 juni.

BA.2.75 is een subvariant van de omikronvariant BA.2 en werd al gevonden in onder andere India, Australië, Japan, Canada, de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Afweer omzeilen

Het RIVM neemt contact op met de GGD om te kijken of brononderzoek mogelijk is. Veel is er nog niet bekend over BA.2.75. “Wel lijkt ook deze variant door kleine specifieke veranderingen de opgebouwde afweer tegen het coronavirus gemakkelijker te kunnen omzeilen”, zegt het RIVM.

Vaccins bijwerken

De eerste coronavaccins zijn gemaakt voor de oude varianten, die nu nauwelijks meer voorkomen, zoals Alpha en Delta. Vaccinfabrikanten zijn de laatste maanden bezig om hun vaccins bij te werken voor de omikronvariant. Die nieuwe middelen worden waarschijnlijk in september goedgekeurd, verwacht toezichthouder EMA. Die roept mensen op om tot die tijd hun tweede boosterprik te halen, als ze daarvoor in aanmerking komen en die extra inenting nog niet hebben gekregen.

In Nederland kunnen mensen van 60 jaar en ouder, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met het syndroom van Down en volwassenen met een ernstige afweerstoornis de herhaalbooster krijgen. Bijna de helft van de mensen die de extra prik mogen krijgen, heeft die gehaald.

Zomergolf

Nederland zit nu in een zomergolf van het coronavirus. Die startte begin juni. Volgens het RIVM is de piek van de golf nu in zicht. De stijging van het aantal besmettingen wordt toegeschreven aan drie andere versies van de omikronvariant. Die hebben de wetenschappelijke namen B.2.12.1, BA.4 en BA.5. Ook zij kunnen de afweer tegen het coronavirus beter omzeilen.

Van die drie subvarianten worden mensen niet zieker dan van de eerste omikronvariant. Het is nog niet bekend of dat ook geldt voor centaurus.