RIVM voorspelt 12 miljoen chronisch zieken in 2050

In 2050 zullen bijna twee keer zoveel mensen lijden aan dementie en artrose, verwacht het RIVM volgens het AD.

Dat is mede een gevolg van onze levensstijl.

RIVM

Als het zo doorgaat, hebben bijna 12 miljoen mensen in 2050 een chronische ziekte. Dat blijkt uit het rapport Volksgezondheid Toekomstverkenning dat het RIVM volgende week publiceert en door de krant is ingezien. Nu zijn dat er zo’n 10,5 miljoen. Het aantal mensen met drie of meer aandoeningen stijgt van 3,3 naar 4,3 miljoen. Bij deze chronische ziektes gaat het om problemen die niet meer overgaan.

Ouderen

Met name 75-plussers krijgen meer gezondheidsklachten. Het aantal mensen met dementie verdubbelt bijna en komt in 2050 naar verwachting op 506.000. De groep met een vorm van artrose groeit van 1,6 naar 3 miljoen. Ook zullen meer mensen kampen met bijvoorbeeld nek- en rugklachten en nierfalen. “De toename heeft vooral met de vergrijzing te maken. Het gaat met name om ziektes die meer op hogere leeftijd voorkomen”, aldus een woordvoerder van het RIVM. (ANP)