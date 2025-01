Rob Pieters gestart als Chief Máxima International

Pieters was een van de drijvende krachten achter de oprichting van het Prinses Máxima Centrum, waar hij sinds 2013 tot 1 januari 2025 de rol van Chief Medical Officer (CMI) vervulde. Met zijn nieuwe rol als Chief Máxima International beoogt het Prinses Máxima Centrum de internationalisering van activiteiten te versnellen. Volgens de instelling is internationale samenwerking essentieel in de zorg voor kinderen met kanker en het onderzoek naar kinderkanker omdat elke vorm van kinderkanker zeldzaam is.

Opbouwen

Hij zal de rol van CMI combineren met zijn functie als president van SIOP, de International Society of Paediatric Oncology. Als CMI wordt Pieters lid van het Executive Committee van het Prinses Máxima Centrum, samen met de drie leden van de raad van bestuur van het Máxima. De raad van bestuur bestaat per 1 februari uit financieel en operationeel directeur Gita Gallé, Chief Scientific Officer René Medema en Chief Medical Officer Edward Nieuwenhuis.

Pieters legt uit dat de organisatie in eerste instantie zal helpen met het opbouwen van internationale partnerinstituten tot sterke kinderoncologische centra. “Denk aan training van professionals, verbeteren van diagnostiek en behandelprotocollen, registraties, klinische trials en wetenschappelijk onderzoek. Dit alles draagt bij aan het effectiever realiseren van onze missie, in Nederland en daarbuiten. Het is geweldig dat we onze expertise niet alleen voor 600 Nederlandse kinderen met kanker kunnen inzetten maar ook voor de 25.000 Europese kinderen die ieder jaar kanker krijgen en zelfs de 300.000 kinderen wereldwijd.”