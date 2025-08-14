Skipr

Rode Kruis helpt campinggasten Renesse

Medewerkers van het Rode Kruis staan donderdagochtend in Renesse campinggasten bij die hun tenten en caravans moesten verlaten vanwege een brand.

De eerste mensen mogen inmiddels terug naar hun tent of caravan, zo meldt de veiligheidsregio. Campinggasten moeten wel opletten voor roetdeeltjes of deeltjes van zonnepanelen die op de grond liggen. Dat meldt het ANP.

Het Rode Kruis helpt mensen die bijvoorbeeld hun medicatie niet konden meenemen uit hun tent, omdat ze die snel moesten verlaten. De brand woedde in het restaurant van de camping aan de Korte Moermondsweg in de Zeeuwse badplaats. Daarbij kwam veel rook vrij, waarna campinggasten werden geëvacueerd. Zo’n 400 mensen konden terecht bij een naastgelegen camping en bij een tuincentrum in de buurt.

Het Rode Kruis kan medicatie voor mensen regelen en staat ook mensen bij die erg geschrokken zijn, legt een woordvoerder uit. De veiligheidsregio laat weten dat voor de getroffen campinggasten een ontbijt is geregeld.

