Rotterdamse opleiders roosteren studenten vrij om te helpen in de zorg

MBO- en HBO studenten die een zorgopleiding volgen worden opgeroepen om van 20 december 2021 tot en met 23 januari 2022 hun schooldagen in te ruilen voor een betaalde baan in de zorg. Afhankelijk van de school krijgen studenten hiervoor extra studiepunten of tellen de gewerkte uren mee als stage-uren. “Maar het is vooral een unieke ervaring in de directe patiëntenzorg”, zo benadrukt Jacqueline Stuurstraat, directeur van deRotterdamseZorg en initiatiefneemster. “Voor studenten is het een mooie basis voor hun verdere carrière in de zorg. Want er gebeurt nu juist heel veel.”

Van meerwaarde

“Het water staat de zorg nu echt aan de lippen. Zorginstellingen zitten met de handen in het haar, krijgen roosters niet rond en moeten patiënten soms teleurstellen. Tegelijkertijd volgen honderden studenten een zorgopleiding in onze regio, ondanks dat ze nog niet hun diploma hebben kunnen ze het zorgpersoneel heel goed ondersteunen en van meerwaarde zijn,”

Gemiste lessen inhalen

Het tijdelijk bijspringen is een goede voorbereiding voor de toekomstig zorgprofessionals. Toch mag het onderwijs niet in knel komen. “Studenten kunnen op een ander moment de gemiste lessen inhalen. We willen natuurlijk voorkomen dat de studenten vertraging oplopen, want hoe eerder ze de opleiding hebben afgerond hoe eerder zij volledig beschikbaar zijn voor de zorg. Het gaat echt om noodhulp,” aldus Klaartje Potma-de Vries, onderwijsmanager HBO Verpleegkunde bij de Hogeschool Rotterdam.