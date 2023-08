Ruim 700.000 Nederlanders vragen geen zorgtoeslag aan

Ook is het maximaal aan te vragen bedrag fors gestegen, met 516 euro op jaarbasis. Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Toeslagen en berekeningen van Independer.

Inkomensgrens

Vorig jaar ontvingen Nederlanders maximaal 1332 euro per jaar bij het laagst gehanteerde toetsingsinkomen van 22.000 euro. In 2023 heeft iedereen tot een bedrag van 25.000 euro recht op een bedrag van maximaal 1848 per jaar. De inkomensgrens voor deze tegemoetkoming is dus verhoogd en het maximale bedrag is met 39 procent gestegen ten opzichte van 2022. “We zien dat de overheid de zorgtoeslag gebruikt als middel om zo een koopkrachtreparatie door te voeren. Een grotere groep heeft er dit jaar recht op en wij hopen dat ze het bedrag ook gebruiken om zich goed voor gezondheidszorg te verzekeren”, zegt Independer zorgexpert Mirjam Prins.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke toeslag die in 2022 kon oplopen tot maximaal 110 euro per maand als je minder dan 25.000 euro verdient op jaarbasis en geen toeslagpartner hebt. Ben je samen, dan kan het maandbedrag oplopen tot 212 euro per maand. In 2023 is dat flink bedrag hoger: 154 euro zonder en 256 euro met een toeslagpartner. Hoe hoger het inkomen, hoe minder zorgtoeslag. “Niet iedereen is op de hoogte dat ze recht hebben op zorgtoeslag. Of mensen vinden het misschien moeilijk om de toeslag aan te vragen”, zegt Coert Kleijwegt directeur Toeslagen bij de Belastingdienst. “Daarom zijn we een informatiecampagne gestart. Ruim 20.000 Nederlanders kregen een brief op de mat dat ze misschien recht hebben op deze tegemoetkoming en hoe ze die aan kunnen vragen. We hopen op deze manier de doelgroep te bereiken die misschien vergeet de zorgtoeslag aan te vragen. Het is ook een seintje dat de deadline voor het aanvragen voor de zorgtoeslag over 2022 nadert. Dit zijn nog de laatste dagen dat dit kan”.