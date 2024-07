Ruim één op drie zorgorganisaties schrikt van rekening cloud-gebruik

Ruim de helft (63 procent) van de ondervraagde zorgorganisaties heeft AI-applicaties in de cloud draaien of is van plan dit binnen een jaar te gaan doen, blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van IT-dienstverlener Info Support. De opkomst naar de cloud brengt naast de nodige voordelen ook zorgen met zich mee, zeggen de IT-professionals die meededen aan de uitvraag.

Dragon Claws / Getty Images / iStock

Zo noemen ze gegevensbeveiliging en privacyzorgen (32 procent), integratieproblemen met bestaande systemen en applicaties (32 procent), kostenbeheersing en budgetoverschrijdingen (29 procent), ingewikkelde migratieprocessen (26 procent) en een algeheel gebrek aan expertise en vaardigheden (24 procent).

Onverwachte kosten

Met name in de zorgsector zorgt het gebruik van de cloud in veel gevallen voor onverwachte kosten: 39 procent van de ondervraagde IT-ers in de zorg maakt daarvan gewag. Zij hebben moeite om de kosten te monitoren en beheersen. Dat kan ten koste gaan van andere investeringen in IT-projecten en innovatie, blijkt uit de enquête.

Cybersecurity

Afgezien van een worsteling om grip te krijgen op de kosten, is ook de cybersecurity een uitdaging. Die wordt nog wel eens onderschat, komt naar voren uit het onderzoek. Zo zegt 40 procent van de deelnemende zorgorganisaties niet te monitoren op cyberaanvallen. Nog wat meer organisaties (47 procent) geeft aan zich er weinig zorgen over te maken. Dit terwijl een ruime meerderheid (87 procent) van de IT-managers in de zorg met privacygevoelige gegevens werkt.