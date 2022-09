Ruud Coolen van Brakel voorzitter rvt Severinus

Per 1 september is Ruud Coolen-van Brakel toegetreden tot de raad van toezicht van Severinus. Per 1 januari volgt hij Ton Horn op als voorzitter.

Dat meldt Severinus op haar website. Ruud Coolen van Brakel wordt lid van de renumeratiecommissie. Daarnaast bestaat de raad van toezicht nu uit Ton Horn, vicevoorzitter Johan Dunnewijk, Lucas Middelhoff, Emmy Limbourg en Arlène Denissen.

Ruud Coolen van Brakel studeerde sociologie en onderwijskunde aan de Radboud Universiteit en is werkzaam als bestuurder van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik in Utrecht. Hij is daarnaast tot eind 2022 actief als voorzitter van de raad van toezicht van Entrea-Lindenhout in Arnhem, als voorzitter van de raad van toezicht van Via Jeugd in Cadier en Keer en als bestuurslid van de Ds. Boerstichting.

Severinus in Veldhoven is een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast ondersteunt Severinus mensen met een verstandelijke beperking en autisme of dementie.