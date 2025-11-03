RvS: hulpverleners illegaliteit blijven strafbaar na aanpassing

Ook na het wijzigingsvoorstel om hulpverlening aan mensen in de illegaliteit uit te zonderen van strafbaarstelling, blijven hulpverleners mogelijk strafbaar. Dat zegt de Raad van State in een advies over het voorstel van asielminister David van Weel (VVD).

Momenteel is illegaal verblijf al strafbaar, bijvoorbeeld als iemand een inreisverbod heeft of ongewenst is verklaard. Hulpverleners die weten dat dit het geval is, blijven strafbaar, aldus de Raad van State.

Het advies gaat over een wetsvoorstel dat verbonden is aan de asielnoodmaatregelenwet. De Tweede Kamer heeft daar een voorstel om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen aan verbonden. Dat zou betekenen dat hulp aan iemand die zonder vergunning in Nederland verblijft, ook strafbaar is. In het debat over het voorstel kwam regelmatig ‘het uitdelen van een kop soep’ als voorbeeld voorbij. Een aantal politieke partijen, waaronder de SGP, vond het onwenselijk dat dit soort “barmhartigheid” strafbaar zou worden. Voor de conservatieve partij was aanpassing nodig om in de Eerste Kamer met de asielwetten in te kunnen stemmen.

Aanpassing

De minister kwam in september met een aanpassingsvoorstel. De regering kiest ervoor om medeplichtigheid in dit geval uit te sluiten, maar volgens de Raad van State bestaat zo’n uitsluitingsgrond niet. Het instituut vraagt daarom de regering dit beter toe te lichten en zo nodig het wetsvoorstel aan te passen. Ook moet de minister beter uitleggen hoe de oplossing zich verhoudt tot “de systematiek van het strafrecht”. Het ministerie zegt toe dat die extra uitleg er komt.

Er is veel kritiek op het strafbaar stellen van illegaal verblijf, van maatschappelijke organisaties, burgers en overheden. De Raad van State had liever gezien dat het voorstel helemaal uit de asielwet werd geschrapt. Het voorstel kan wat de Raad van State betreft met de genoemde aanpassingen door naar de Tweede Kamer.

Minister Van Weel is “blij met het positieve oordeel van de Raad van State” en kijkt uit naar het debat in de Tweede Kamer over de wet, laat het ministerie van Asiel en Migratie weten. De minister wil vooral graag dat de asielwet, waar het voorstel aan verbonden is, snel van kracht wordt. (ANP)