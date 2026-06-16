RVS wil kansenongelijkheid in bewegen en sport breed aanpakken

De samenhangende aanpak waar de Nederlandse Sportraad en de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving voor pleiten, gaat uit van het dagelijks leven van inwoners, in plaats van te focussen op belemmeringen binnen bewegen en sporten zelf.

Al jaren lukt het nauwelijks om ongelijke kansen in beweeg- en sportdeelname te verminderen, zo stellen de RVS en Nationale Sportraad in hun advies ‘Niemand aan de zijlijn’.

Kansenongelijkheid

Veel oorzaken van kansenongelijkheid in bewegen en sport liggen buiten de beweeg- en sportsector, zoals gezondheid, stress, sociale omgeving, armoede en de inrichting van de leefomgeving. Binnen die bredere aanpak kan de beweeg- en sportsector zelf ook belangrijke veranderingen doorvoeren voor meer kansengelijkheid. Het advies wordt vandaag aangeboden aan Mirjam Sterk, minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport.

Rijk blijft achter

Voor echte verandering is beleid nodig dat drempels tot sporten en bewegen in het dagelijks leven verlaagt. Deze drempels kunnen heel divers zijn: van financiële of fysieke drempels, tot twijfels of ze het wel kunnen of erbij mogen horen. Verlaging van deze drempels dient onderdeel te zijn van een samenhangende aanpak met andere beleidsterreinen zoals zorg, onderwijs, het sociaal domein en ruimtelijke ordening. Op lokaal niveau zien de raden veel actie om de verbindingen tussen deze beleidsterreinen te leggen, maar op rijksniveau blijft dit achter.

Landelijke kaders

De Rijksoverheid moet volgens het advies duidelijke kaders stellen en zorgen voor stabiele financiering, maar zou daarbinnen meer ruimte en vertrouwen moeten geven aan de lokale uitvoering. Zo zou de Rijksoverheid de gemeenten en hun lokale, maatschappelijke partners in staat moeten stellen om in te spelen op de specifieke situatie van inwoners. Want wat werkt, verschilt per wijk, doelgroep en levensfase. Daarbij is het van groot belang om inwoners te betrekken en naar hen te luisteren.

Lokale initiatieven

Aansluiten bij het dagelijks leven van mensen moet verder reiken dan het bestaande sport- en beweegdomein, zoals buurthuizen, speeltuinen en parken. Mensen voor wie sporten een brug te ver is, kunnen elkaar hier ontmoeten en samen bewegen. Sleutelfiguren die lokaal vertrouwen hebben en weten wat er speelt kunnen hier een cruciale rol spelen. Zij kunnen helpen belemmeringen rondom ontmoeten, bewegen en sport weg te nemen.

