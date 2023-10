Rvt WZU Veluwe weer volledig met nieuwe toezichthouder

WZU Veluwe heeft een volledig nieuwe raad van toezicht. Eerder dit jaar traden al vier nieuwe leden toe tot de raad. Per 1 januari 2024 is de raad compleet met de start van Wilco Frens. Frens is toezichthouder, financieel specialist en mediator.

Met de benoeming van Frens is de raad compleet en rond interim-voorzitter Cathy van Beek haar interim-periode af.

Nieuwe leden

Op 1 september trad Arnold Huijgen aan als nieuwe voorzitter van de raad van toezicht. Huijgen is hoogleraar Dogmatiek aan de Protestants Theologische Universiteit en een ervaren en verbindende toezichthouder in de zorg.

Ineke van Dijk werkt momenteel als Directeur Zorg bij Zorggroep Charim en heeft ervaring in directie, bestuur en management van zorgorganisaties. Anne Offereins heeft ruime ervaring als toezichthouder bij verschillende maatschappelijke organisaties en beschikt over een stevige financiële achtergrond. Ook Aline Poolen is een ervaren toezichthouder en momenteel bestuurder bij ZorgAccent. Daarnaast is zij bestuurslid Digitaal Denken en Doen bij brancheorganisatie Actiz.

Huijgen is blij dat de raad weer op volle sterkte is. “De ervaring die deze vier mensen meebrengen is van belang in het licht van de uitdagingen waar WZU Veluwe voor staat.”

Toekomstbestendig

Nadat de vorige Raad van Toezicht van WZU Veluwe eerder dit jaar opstapte kreeg Van Beek de opdracht om een nieuwe raad samen te stellen. Met haar hart voor de zorg, robuuste ervaring in bestuur en toezicht lukte het haar om in nauwe samenwerking met de bestuurder en de medezeggenschap de onrustige en complexe situatie te wenden.

