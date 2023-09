Nieuwe voorzitter raad van toezicht WZU Veluwe

Met ingang van 1 september 2023 is Arnold Huijgen de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van WZU Veluwe. Volgens WZU wordt hiermee een belangrijke stap gezet in de nieuwe koers die de organisatie voor de zomer heeft ingezet.

Sinds 1 juli was Cathy van Beek actief als interim-voorzitter rvt nadat de volledige rvt opstapte. Van Beek zal in de komende weken haar opdracht een nieuwe rvt samen te stellen afronden. Met de benoeming van Arnold Huijgen bestaat de Raad vanaf 1 september uit drie leden.

Arnold Huijgen

Arnold Huijgen is in het dagelijks leven hoogleraar Dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit en ervaren toezichthouder in de zorg. Hij kijkt er naar uit als toezichthouder voor WZU Veluwe aan het werk te gaan.

“Christelijke zorg heeft mijn hart. Bij WZU Veluwe ligt een forse opgave en die vraagt een stevige inzet. Daar hoop ik vanuit mijn rol als toezichthouder aan bij te dragen. Ik heb veel vertrouwen in de bestuurder, de veerkracht van de medewerkers en in de ondersteuning vanuit het netwerk en de achterban. Want het gaat om de zorg voor geliefde mensen”.