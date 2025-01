Salomonsoordeel jeugdzorg: Rijk en gemeenten moeten tekorten delen

Het gaat om 628 miljoen euro in 2023 en naar verwachting 828 miljoen euro over 2024.

Verder zijn de beoogde besparingen voor de jeugdzorg vanaf 2026 niet haalbaar, vindt de commissie. “Er zijn wel degelijk besparingen mogelijk, maar het is onduidelijk hoezeer en hoeveel”, aldus voorzitter Tamara van Ark.

Zo ziet de commissie dat veel gemeenten al zijn begonnen met het herorganiseren van de jeugdzorg. Die zeggen dat ze de besparingen al hebben gerealiseerd, maar nu opnieuw voor een besparing staan. De commissie adviseert de besparingen als zogeheten pro memorie post toe te voegen aan de begroting vanaf 2028. Dan kan er later worden ingevuld hoe groot de besparingen kunnen zijn.

Onvoldoende vertrouwen

Op de vraag of de Hervormingsagenda uitgevoerd kunnen worden, oordeelt de commissie dat er weliswaar hard gewerkt wordt, maar dat niet genoeg is. De commissie zegt onvoldoende vertrouwen te hebben dat de beoogde effecten worden gehaald. De hervormingsplannen worden wel gesteund door de commissie: “Het is keihard nodig”, aldus Van Ark.

De commissie pleit voor meer focus, doorzettingskracht, realisme en cijfermatig inzicht in de jeugdzorg. Voor de zomer 2025 vraagt de commissie een routekaart om de gegeven adviezen uit te werken.

Reacties

Staatssecretaris Vincent Karremans zei in een toelichting dat goede zorg geld kost. “Maar we moeten ook realistisch zijn dat ongebreidelde groei niet realistisch is.” De commissie adviseert minder te kijken naar de financiën, maar Karremans benadrukt dat het financiële vraagstuk van belang blijft. “Ik denk dat we heel goed huiswerk hebben gekregen.”

Nathalie Kramers, namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), vertelde dat het oordeel van de gemeenten deels pijn doet. Maar zij verwacht ook dat het kabinet het financiële advies meeneemt in de voorjaarsbegroting. “Het zou zonde zijn als we alsnog flinke bezuinigingen moeten nemen.”