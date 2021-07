Sanquin roept donoren op om bloedtekorten ziekenhuizen tegen te gaan

Donoren krijgen een schriftelijke oproep, maar worden steeds vaker ook gebeld. Veel mensen reageren nu niet op oproepen om bloed te komen geven, zo schrijft het AD. Dat kan komen doordat ze op vakantie zijn of door coronaklachten. In Limburg is er minderbloed omdat de Sanquin-locatie in Maastricht dicht moest vanwege het hoge water. Ook worden de eisen voor bloeddonatie steeds strenger, bijvoorbeeld door pas ingevoerde de ‘ijzertest’ (ferrinetest). Bij een lage ijzerwaarde kunnen donoren soms een half jaar of een jaar niet worden opgeroepen.

Urgent

Het op peil houden van de voorraden wordt extra urgent omdat de ziekenhuizen op het punt staan om een inhaalslag te maken op de uitgestelde zorg. Sanquin heeft zo’n vijftien- tot zestienduizend donaties per week nodig. Bloed is niet lang houdbaar, waardoor er geen grote voorraad kan worden opgebouwd. Op dit moment zijn er ongeveer veertigduizend bloed- of plasmadonoren. Dat is geen tekort, maar zeker ook geen overschot, aldus Sanquin.