Schadefonds geweld jeugdzorg overspoeld met aanvragen

Enorme onderschatting

Directeur Monique de Groot vertelt dat werd uitgegaan van tweeduizend aanvragen in twee jaar tijd. “Maar in de eerste maand hadden we al zoveel aanvragen, dat was wel even een verrassing. Achteraf gezien een enorme onderschatting.” Om slachtoffers sneller te helpen zijn twintig medewerkers extra aangenomen. “Wij vinden het ook heel vervelend en ik gun die mensen een snellere beslissing, maar we moet het ook zorgvuldig doen.”

Uitkering

Het schadefonds en de vergoeding zijn ingesteld na aanbevelingen van de commissie De Winter die twee jaar geleden onderzoek deed naar misstanden in de jeugdzorg. Slachtoffers die tijdens hun verblijf zijn mishandeld of misbruikt kunnen aanspraak maken op een eenmalige uitkering van 5.000 euro en een brief waarin het leed wordt erkend. (ANP)