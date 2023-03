Schell-Feith nieuwe ‘Downdokter’

Kinderarts Eveline Schell-Feith neemt bij het Downcentrum Alrijne Ziekenhuis de positie over van Michel Weijerman. ‘Downdokter’ Weijerman gaat met pensioen.

Schell-Feith is gespecialiseerd in erfelijke aangeboren afwijkingen en nierproblematiek. Zij werkt mee aan landelijke richtlijnen voor de behandeling van het downsyndroom.

Autoriteit

Weijerman was een autoriteit op het gebied van het Downsyndroom. Hij heeft hij ontdekkingen gedaan in het voorkomen van coeliakie bij kinderen met Downsyndroom en onderzoek naar luchtwegklachten en hartklachten bij Downkinderen. Weijerman was ook voorzitter van de werkgroep en betrokken bij het maken van landelijke behandelrichtlijnen.