Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Beleid en management
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Schoof blijft tegen ophalen gewonde of zieke Gazaanse kinderen

,

Het demissionaire kabinet blijft bij het standpunt dat zieke of gewonde kinderen uit Gaza beter in de regio kunnen worden geholpen dan in Nederland.

Hulp in de regio is het meest effectief, aldus minister-president Dick Schoof. “We willen zo goed mogelijk helpen iets aan dat leed te doen.”

Wat weerhoudt het kabinet om zowel in de regio te helpen als een aantal kinderen hier naartoe te halen, wilde Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) weten. Ook D66’er Rob Jetten snapt niet dat er geen kinderen worden opgehaald. “Wat is daaraan zo moeilijk.” Hij wees erop dat andere EU-landen wel kinderen evacueren. “Laat uw hart gewoon zien”, vroeg Mirjam Bikker (ChristenUnie).

De premier zei de “heftigheid” van het debat te begrijpen. “Het gaat om groot leed.” Maar hij verwacht niet dat de partijen en het kabinet het eens worden. De Kamer is verdeeld over medische evacuaties. Vorige week werd een motie die daarom vroeg nog nipt verworpen met 72 stemmen tegen en 71 voor.

Na het debat werd opnieuw gestemd over een motie van de SP om “tijdelijke medische evacuaties van ernstig gewonde of zieke Gazaanse kinderen voor wie in de regio geen adequate zorg is, met naaste familie naar Nederlandse ziekenhuizen te organiseren”. Dat voorstel haalde ook geen meerderheid. Tegen waren 75 Kamerleden, voor 74. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:EthiekPolitiek

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:25 Schoof blijft tegen ophalen gewonde of zieke Gazaanse kinderen
12 sep 2025 Kamer verwerpt nipt voorstel voor medische evacuatie uit Gaza
4 sep 2025 Kamer worstelt met kweken van embryo's voor onderzoek
9:28 Heemstede mocht protest bij abortuskliniek verbieden
10 aug 2025 Beroepsverbod verpleegkundige om mishandelingen op zorgboerderij

Interessant voor u

147 ‘Bestuurders moeten rebelser en minder wetsgetrouw zijn’

Naar de podcast

146 Wat staat er voor de zorg op het spel bij de verkiezingen?

Naar de podcast

145 Als het helemaal misgaat tijdens een operatie: het verhaal van chirurg Jaap Hamming

Naar de podcast

144 Passende zorg in de praktijk | Minder tijd per cliënt en meer kwaliteit met reablement

Naar de podcast

143 Zo bleef kwaliteit in de medisch specialistische zorg een black box

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Arbeidsgerichte zorg geeft lucht op de krappe arbeidsmarkt. Aflevering 3: Radboud Universitair Medisch Centrum

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties