Schoof: staatssecretaris Maeijer handelde ‘te goeder trouw’

De Erasmus Universiteit doet onderzoek, nadat BNR had bericht dat Maeijer ongeveer de helft van haar scriptie had gekopieerd van andere publicaties. Schoof heeft Maeijer “een hart onder de riem gestoken” naar aanleiding daarvan. “Dit komt wel aan bij iemand.”

Hij wil niet zeggen wat er met Maeijer gebeurt als blijkt dat er inderdaad sprake is van plagiaat. “Het is voor nu belangrijk dat ze het vertrouwen heeft en verder kan werken.” Hij wil verder het onderzoek afwachten, zonder zich met dat proces te willen bemoeien.

Schoof wil niet toezeggen dat hij de bevindingen van het onderzoek gaat delen. Het is namelijk nog niet zeker dat de examencommissie van de Erasmus School of Law de resultaten publiek bekendmaakt. “Dat is iets tussen de (oud) student en de examencommissie”, liet een woordvoerster donderdag weten. (ANP)