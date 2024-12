Science vindt middel tegen hiv-besmetting doorbraak van het jaar

Het is een erkenning van “de volgende, maar absoluut niet de laatste stap” in de strijd tegen hiv en aids, schrijft hoofdredacteur Holden Thorp. Het middel kan besmetting voorkomen.

Virusremmers bestonden al langer, maar die werken doorgaans het best als ze dagelijks geslikt worden. Het probleem daarmee is volgens Thorp dat het mensen niet altijd lukt, als ze al over zo’n middel kunnen beschikken. In het geval van middelen tegen hiv en aids rusten er bovendien maatschappelijke stigma’s op “waar met name meisjes en vrouwen in Afrikaanse landen onder gebukt gaan”. Lenacapavir wordt geïnjecteerd en werkt dan een half jaar. Het bleek heel goed te werken bij het voorkomen van hiv-infecties onder die kwetsbaarste groep.

Volgens Thorp is het belangrijk dat de wetenschap zich bezig blijft houden met het voorkomen van hiv en aids, ook omdat de politieke aandacht voor het thema in Amerika dreigt te verslappen. Middelen als lenacapavir zijn in de praktijk bovendien vaak effectiever dan condooms, voorlichting en andere maatregelen die besmetting moeten voorkomen. (ANP)