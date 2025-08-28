SEH-artsen positief over invoeren helmplicht

SEH-artsen zijn positief over de helmplicht die het kabinet wil invoeren voor jongeren tot 18 jaar die op een elektrische fiets rijden.

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) Yara Basta noemt het voornemen goed nieuws. “Al duurt 2027 nog erg lang. Het gaat het veel hersenschuddingen en ernstig hersenletsel schelen, waardoor meer mensen goed aan de maatschappij kunnen blijven deelnemen”.

Geen minimumleeftijd

Voor een minimumleeftijd voor e-bikes zijn nu geen voorstellen. De NVSHA-voorzitter vindt dat jammer, omdat die fietsen eigenlijk te snel gaan voor kinderen met hun nog ontwikkelende verkeersinzicht. “Als je zelf moet trappen, ben je je veel bewuster van hoe hard je gaat.”

Onvoldoende verkeersinzicht

“Met elektrische fietsen ga je al snel een stuk harder. Schoolkinderen hebben nog onvoldoende verkeersinzicht om daar goed mee om te gaan”, zegt Basta. Boven de zestien jaar krijgen jongeren steeds meer inzicht en worden ze ook minder impulsief. Daarmee wordt het ook veiliger om op elektrische fietsen te rijden. Toch hoopt de voorzitter van de SEH-artsen dat jongeren zo gewend raken aan een helm, dat ze die vrijwillig blijven dragen als ze volwassen zijn. “Dat zou goed zijn voor de veiligheid en zowel zorgkosten als maatschappelijke kosten besparen.”

Als jongeren geen helm willen dragen, blijft de gewone fiets altijd een goed alternatief, benadrukt Basta. “Dat is ook beter voor de gezondheid, gezien de obesitasgolf.”

Verdubbeling aantal SEH-bezoeken

Afdelingen voor Spoedeisende Hulp (SEH) zien de laatste jaren steeds meer fietsers met verwondingen binnenkomen na een ongeluk met een elektrische fiets. Volgens recente cijfers van kenniscentrum VeiligheidNL verdubbelde het aantal SEH-bezoeken in deze categorie tussen 2020 en 2024.

Niet van ieder ongeluk is bekend op wat voor fiets het slachtoffer reed. Volgens de cijfers werden in 2024 in totaal 74.300 mensen behandeld op een SEH na een fietsongeval en reed zeker 19 procent op een e-bike. Dat is dus een ondergrens. Jongeren van twaalf tot zeventien jaar vormen de grootste groep gewonden, zowel bij gewone fietsen als bij elektrische fietsen. (ANP)