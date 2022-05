Seksualiteit in de spreekkamer brengt oncologen in verlegenheid

Hoewel kankerbehandelingen ingrijpend zijn voor de seksuele gezondheid van patiënten, is het bespreken van seksualiteit vaak een taboe. Dat ontdekte Esmée Krouwel, arts-onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Met haar onderzoek wil ze aankaarten hoe belangrijk het is dat daar verandering in komt.

Volgens de arts-onderzoeker is het erg wisselend in welke mate artsen en verpleegkundigen met patiënten over seks praten. “Er is veel ruimte voor verbetering”, aldus Krouwel. Ze onderzocht hoe zorgpersoneel door het hele land met kankerpatiënten spreekt over de gevolgen van hun behandelingen voor hun vruchtbaarheid en seksueel functioneren.

Beerput

De arts-onderzoeker bevroeg onder meer oncologisch- en plastisch chirurgen, radiotherapeuten, medisch oncologen en verpleegkundigen waarom zij liever niet over seksualiteit praten. Het antwoord varieerde. De meest voorkomende verklaring was tijdsdruk. “Want als een patiënt over seksualiteit wil praten, kan er een beerput opengaan. En dan? Artsen geven vaak aan dat ze niet de kunde hebben om de juiste behandeling te bieden. Zij hebben specialisten nodig om naar te verwijzen.”

In het verlengde van haar onderzoek, is Krouwel bezig om het onderwerp breder onder de aandacht te brengen. Zo is ze onder meer medeauteur van de website van stichting Sick en Sex, waar adviezen omtrent verschillende ziektebeelden staan en hoe die seksualiteit kunnen beïnvloeden. Donderdag 12 mei verdedigt Krouwel haar proefschrift.