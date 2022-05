Seksueel misbruik in jeugdzorg toegenomen

Sinds 2018 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 414 meldingen ontvangen over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg. Dat blijkt uit cijfers die het radioprogramma Argos opvroeg bij de IGJ. Het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag is volgens de inspectie de afgelopen jaren gestegen.

In de jeugdzorg zijn vanaf 2018 tot april dit jaar 414 gevallen van grensoverschrijdend gedrag gemeld bij de IGJ. Een aanzienlijk deel gaat over ontoelaatbaar gedrag door hulpverleners, zoals het versturen van seksueel getinte berichten en aanranding. In sommige gevallen is er ook sprake van verkrachting.

Stijging

Volgens de IGJ is het aantal meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg de afgelopen jaren gestegen. Tussen 2011 en 2013 ontving de IGJ jaarlijks tussen de 33 en 59 meldingen. Van 2018 tot april 2022 ging het om 75 tot 115 gevallen.

Meldingen van grensoverschrijdend gedrag gaan vaak over jonge hulpverleners of stagiairs die vriendschap sluiten met een jongere, meldt de inspectie. Dit kan uiteindelijk uitmonden in seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens de inspectie gaat een kleiner deel van de meldingen over hulpverleners die doelbewust kinderen misbruiken.

Systematisch geweld

In 2019 publiceerde een commissie onder leiding van Micha de Winter een onderzoeksrapport over fysiek, psychisch en seksueel geweld in de jeugdzorg tussen 1945 en 2019. Uit dat rapport bleek dat er signalen zijn van systematisch geweld binnen de jeugdzorg. Een belangrijke aanbeveling uit het rapport was dat de inspectie deze signalen beter zou moeten oppakken.

In een AD-bericht van 2 mei stelde een vertegenwoordiger van de slachtoffers van destijds dat er nog steeds te weinig wordt gedaan met hun ervaringen. “Dat we niet leren van het leed van gedupeerden is onaanvaardbaar”, aldus Anita Kraak, programmaleider bij het Nederlands Jeugdinstituut.