Senaat wil verbod op ‘homogenezing’

Het voorstel voor een verbod op therapieën die erop gericht zijn homoseksualiteit te ‘genezen’ lijkt het te halen in de Senaat. Alleen de Eerste Kamerfractie van de BBB is tegen een verbod.

De BBB was in de Tweede Kamer nog voorstander van het wetsvoorstel over zo’n verbod, dat is ingediend door D66, VVD, GroenLinks-PvdA (binnenkort PRO), SP en Partij voor de Dieren. BBB-senator Henk Marquart Scholtz vindt de kwaliteit van het wetsvoorstel waarover de Eerste Kamer dinsdag debatteert “ondermaats”. Hij verwijst daarbij naar een kritisch advies van de Raad van State. De belangrijke kabinetsadviseur schreef dat een verbod moeilijk te handhaven zou zijn en vond het niet duidelijk wat de meerwaarde is bovenop wat al strafbaar is.

Vrijheid van meningsuiting

“Ik vind het trachten te veranderen van de seksuele gerichtheid van iemand niet per se laakbaar”, zei de BBB-senator bovendien tot verbijstering van een deel van de senaat. “Er mag alleen geen dwang bij gebruikt worden.” Het verbieden van zulke therapieën vindt hij in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Boris Dittrich van D66 zei dat juist de grondrechten in het geding zijn van kinderen die onder druk worden gezet om te worden ‘genezen’ van hun homoseksualiteit.

“Het is gewoon wat ouders met hun kind willen, in het belang van dat kind”, reageerde Marquart Scholtz op kritische vragen. “Als dat op een verantwoorde manier gebeurt, dan heeft de BBB daar geen enkel bezwaar tegen.”

Ruime meerderheid

Ondanks de draai van de BBB lijkt het voorstel het te halen. De indieners kunnen rekenen op een ruime meerderheid als de andere partijen die voorstemden in de Tweede Kamer dat ook doen in de Eerste Kamer.

CDA kritisch

Van de andere eerdere voorstemmers klonk het CDA het meest kritisch. De christendemocratische senator Hugo Doornhof was het met de indieners eens dat conversietherapie “grote schade” kan aanrichten. Maar hij vroeg zich af of het strafbaar stellen hiervan zou helpen. Aan de andere kant toonde hij ook begrip voor het voorstel, omdat hiermee volgens hem een norm wordt gesteld. Ook zonder de christendemocraten heeft het voorstel overigens een meerderheid. (ANP)