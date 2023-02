SER: zorg als publieke taak komt in de knel

Door de arbeidsmarktkrapte komt de uitvoering van publieke taken zoals onder meer de zorg in de knel, constateert de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies over de publieke sectoren in Nederland.

Beeld: frittipix/Stock.adobe.com

Om de effecten van vergrijzing en stijgende werkdruk op te vangen, zijn drastische maatregelen nodig, schrijft de SER in het advies Waardevol werk: publieke dienstverlening onder druk. Niet alleen moet (meer uren) werken aantrekkelijker worden, ook is gerichte sturing nodig om het werk slimmer en innovatiever te organiseren rond de schaarse menskracht. Daarbij hoort een vermindering van bureaucratie en complexe regelgeving. Maar de SER benadrukt ook dat realisme nodig is: ook met gerichte actie zal menskracht de komende dertig jaar de beperkende factor blijven.

Pensioen

“Veel oudere werknemers zullen tussen 2025 en 2030 met pensioen gaan. Hun uitgavenpatroon en vooral de (zorg)behoeften zullen de vraag naar arbeid verder doen groeien. Daarnaast stagneert de productiviteit in grote delen van de publieke sector. Ook de kabinetsplannen voor verduurzaming, woningbouw en defensie zullen leiden tot extra druk op de arbeidsmarkt.”

Volgens de laatste prognose van ABF Research stijgt het personeelstekort in de zorg in 2031 naar 135.000 mensen. De grootste tekorten ontstaan in de vvt aan verzorgenden en verpleegkundigen met een mbo-opleiding.

Intrinsieke motivatie

FNV pleit in een bericht voor een herstelplan voor de publieke sector. “Er is te lang vertrouwd op de intrinsieke motivatie van agenten, verpleegkundigen, gemeenteambtenaren, onderwijzers, rechters en militairen”, aldus FNV-bestuurder Bas van Weegberg. “Te lang is de sector niet aantrekkelijk genoeg gemaakt en dat is wel heel hard nodig. Niet alleen om nieuwe mensen te trekken, maar juist ook om ze te behouden.” De vakbond ziet nu al mensen omvallen door de werkdruk of vertrekken naar marktsectoren.