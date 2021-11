Serious game laat jongeren ervaren wat diabetes type 1 is

Met de online serious game Hyper Control gaan Raccoon Serious Games, Albert Schweitzer ziekenhuis en Reinier de Graaf Gasthuis met steun van het Diabetes Fonds, jongeren laten zien hoe het is om te leven met diabetes type 1.

Veel jongeren hebben tijdens hun puberteit moeite met diabetes, aldus deze organisaties. Ze worstelen zich los van de directe “bemoeienis” van hun ouders en zoeken steun bij hun vrienden. Het is echter lastig uit te leggen wat het precies betekent om diabetes te hebben.

Ongeveer 120.000 Nederlanders hebben diabetes type 1. Ze lopen een verhoogd risico op ernstige complicaties, zoals hart- en vaatziektes. Uit recent onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagden niet weet wat type 1 diabetes inhoudt. Zo denkt 19 procent dat de ziekte te genezen is.

Lastig praten

Volgens Richard Schol, kinderarts bij Albert Schweitzer ziekenhuis, vinden jongeren het lastig om met vrienden over diabetes te praten, terwijl dit juist veel steun kan geven. “Het is natuurlijk ook niet leuk om het over je ziekte te hebben. Een serious game kan helpen om je vrienden dat benodigde inzicht geven.”

Veerkrachtig

Liesbeth Spoelstra, verpleegkundig specialist bij Reinier de Graaf Gasthuis sluit zich hierbij aan; “Ondanks dat kinderen en jongeren vaak zo sterk en veerkrachtig zijn, is begrip van je omgeving ontzettend belangrijk in een lastige periode. Een serious game is een laagdrempelige en originele manier om dit te bewerkstelligen.”

De escape room Hyper Control is deze week uitgeroepen als een van de winnaars van Het Beste Diabetesidee 2021. Met de prijs ondersteunt het Diabetes Fonds projecten die een bijdrage leveren aan het verlichten van de dagelijkse zorgen en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met diabetes.