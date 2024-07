Sevagram neemt Stichting de Keerderberg over

Stichting de Keerderberg gaat op in zorgorganisatie Sevagram. Daartoe is een intentieverklaring getekend met zowel Stichting de Keerderberg als met 3W real estate.

Belangrijke reden voor Sevagram en de Keerderberg om te fuseren, is gelegen in de intentie van vastgoedontwikkelaar 3W om aldaar een nieuwe buurt te ontwikkelen. Stichting de Keerderberg gaat in zee met Sevagram vanwege het vertrouwen in de Sevagram organisatie, zodat door de fusie de zorg die nu geleverd wordt door de Keerderberg ook daadwerkelijk toekomstbestendig is.

Community Care

Op de Keerderberg wordt een nieuw Sevagram huis ‘de Keerderberg’ gebouwd, waarbij Community Care het uitgangspunt is. Volgens dit principe blijven mensen kwalitatief goed thuis wonen met hulp van de lokale gemeenschap. Extramurale zorg wordt aangeboden door ter zake deskundige zorgorganisaties zoals Envida. Net zoals Sevagram hiervoor samen met de gemeente Valkenburg en de woningcorporatie Wonen Zuid in Valkenburg Oost soortgelijke plannen aan het ontwikkelen is.

Sevagram

In het voormalige klooster op de Keerderberg in Cadier en Keer en aanpalend aan het bestaande kleinschalige zorgcentrum van Stichting de Keerderberg waar 28 mensen met dementie en somatische aandoeningen wonen, worden ruim zestig extra kamers gerealiseerd voor intramurale zorg in een modern zorgcentrum nieuwe stijl. Hiertoe sluit Sevagram een van haar Heerlense locaties. De verwachting is dat de bouw in de loop van 2025 kan beginnen.