Drugslab gevonden na grote brand in woonzorgcentrum

In het woonzorgcentrum Nieuw Overbos in Heemstede, waar zondagmiddag korte tijd brand woedde, heeft de politie een drugslab gevonden in een van de appartementen.

Dat melden verschillende media, waaronder NHnieuws.nl.

Twintig woningen zijn ontruimd. Eén persoon is in het ziekenhuis nagekeken vanwege het inademen van rook. Rond 14.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Vijftig mensen, van wie vijftien bewoners van het woonzorgcentrum, werden geëvacueerd en elders opgevangen. Een bewoner van het pand heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk.

Burgernet

Via Burgernet werd het signalement van twee mannen verspreid die mogelijk betrokken zouden zijn bij de brand. De politie laat weten zich ‘zorgen te maken over hun gezondheid’. De politie laat weten dat er niet wordt uitgegaan van brandstichting. Het linker- en middengedeelte van het complex is vrijgegeven. De twintig ontruimde woningen worden vanavond niet vrijgegeven. De meeste bewoners hebben zelf voor een slaapplek gezorgd, een bewoner is in een hotel ondergebracht. Bezoek werd gevraagd om pas na 19.00 uur te komen om zorgpersoneel en bewoners op deze manier ‘de tijd en ruimte te geven om rustig terug te keren en de zorgtaken op te pakken’.