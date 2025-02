Investeerder Bouwinvest koopt woonzorgcomplex in Ede

Het Bouwinvest Healthcare Fund heeft een woonzorgcomplex in Ede gekocht van Gaudium Real Estate.

Het gaat om de (her)ontwikkeling van drie (deels) rijksmonumentale gebouwen op de voormalige Elias Beeckmankazerne in Ede. “Dit project omvat 60 eenheden, bestaande uit 44 zorgstudio’s en 16 zorgappartementen. Kloek, een Nederlandse zorgaanbieder in ouderenzorg en dementiezorg, heeft zich langjarig verbonden aan deze locatie en zal de zorg in de gebouwen leveren”, aldus de Bouwinvest.

Wonen met zorg

Het woonzorgcomplex is bedoeld voor senioren die intensieve zorg nodig hebben. Martin van de Graaf, directeur van Kloek: “Met de uitbreiding van de locatie Ede versterken we onze positie in de regio. Zo kan ‘Kloek wonen met zorg’ nog meer ouderen met dementie ondersteunen en een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij. ‘Kloek wonen met zorg’, uw zorg onder onze vleugels.”

De bouw van het woonzorgcomplex is onlangs gestart. De oplevering wordt verwacht in het derde kwartaal van 2026.