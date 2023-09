Sint Maartenskliniek breidt orthopediezorg uit in Maasziekenhuis Pantein

De Sint Maartenskliniek en Maasziekenhuis Pantein vergroten de capaciteit voor orthopediezorg. Dit is volgens de ziekenhuizen hard nodig om aan de stijgende vraag naar orthopedische zorg in de regio en daarbuiten te voldoen.

Tim Simmers, lid rvb van de Sint Maartenskliniek en Peter van der Pols, lid rvb Pantein, hebben onlangs hun handtekening gezet onder de uitbreiding van de orthopedische zorg. Daarmee wordt de bestaande samenwerkingsrelatie verder verdiept.

Forse groei

De ziekenhuizen verwachten alleen al door de stijging van het aantal artrosepatiënten naar 2,5 miljoen in de komende jaren een forse groei in de vraag naar knie- en heupprotheses.

“Kijkend naar de verwachtte groei in zorgvraag en het Integraal Zorg Akkoord voelen we als de Sint Maartenskliniek de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dat betekent dat ook wij zorg in de volle breedte leveren: van algemene orthopedische zorg tot hele complexe zorg. Juist op dat eerste vlak zien wij de vraag toenemen. De samenwerking met Maasziekenhuis Pantein zijn we al jaren geleden gestart. De resultaten zijn heel goed en met deze uitbreiding komt onze samenwerking in een nieuwe fase,” licht Willem Grool, manager bedrijfsvoering orthopedie bij de Sint Maartenskliniek, toe. “Door de samenwerking maken we optimaal gebruik van alle faciliteiten van beide organisaties. Zo krijgen patiënten sneller de zorg die zij nodig hebben.”