Site voor mantelzorgers die overbelast zijn

Mantelzorgers kunnen vanaf nu via één site uitzoeken waar ze hulp en ondersteuning kunnen vinden als hun werk ze misschien te veel wordt. Via Mantelzorgtest.nl kunnen ze laten weten wat ze allemaal doen en hoeveel tijd ze eraan kwijt zijn, waarop tips en mogelijkheden in beeld komen voor specifiek hun situatie.

Bijna een half miljoen mantelzorgers voelen zich overbelast, aldus het ministerie van VWS. Het departement is mede-initiatiefnemer van de mantelzorgtest die onderdeel is van Deel je zorg, een landelijke campagne in het kader van de Dag van de mantelzorg. “Het delen van de zorg is een goede manier om het mantelzorgen langer vol te houden. Zo wordt voorkomen dat mantelzorgers uitvallen”, aldus het ministerie.

Taken uit handen geven

“Soms voelt het misschien onprettig om sommige mantelzorgtaken uit handen te geven, maar op de lange termijn levert het veel op”, licht gezondheidsminister Hugo de Jonge toe. De Mantelzorgtest is ontwikkeld door zorgverzekeraar CZ met medewerking van het ministerie. (ANP)