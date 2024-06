Sjaak Wijma in podcast Voorzorg: ‘Hevel zorggeld over naar sociaal domein’

Investeringen in bestaanszekerheid door gemeenten hebben meer effect op de gezondheid van mensen dan de zorg zelf. “We moeten het lef hebben om zorggeld over te hevelen naar gemeenten en het sociale domein”, zegt Sjaak Wijma, voorzitter van Zorginstituut Nederland, in de podcast Voorzorg over ethische dilemma’s rond passende zorg. “Steeds meer geld naar zorg is dweilen met de kraan open.”

Wijma gaat in de podcast in discussie met Ageeth Ouwehand, bestuurder bij ’s Heeren Loo en lid van de RVS.

Wijma vertelt dat het concept passende zorg voortkomt uit de coronacrisis, toen Nederland een voorproefje kreeg wat een extreem zorginfarct doet. Anders dan toen zorgt de geleidelijk groeiende kloof tussen zorgvraag en zorgaanbod voor een zorginfarct in slow-motion. Passende zorg moet de mismatch tussen vraag en aanbod oplossen. De bedoeling van passende zorg is dat zorgverleners alleen nog zorg leveren die aantoonbaar werkt, tegen een redelijke prijs, op mensen afgestemd en dichtbij mensen. Niet zo maar alles doen wat kan, maar in goed overleg met patiënten kijken welke behandeling echt meerwaarde heeft. En soms is niet opereren dan de beste optie.

Betere gezondheid

Daarnaast is passende zorg ook voorkomen van ziekte en inzetten op betere gezondheid. Bij die laatste ambitie vraagt Wijma zich af of we als samenleving ons geld wel op de juiste manier besteden. “Er gaat 110 miljard euro naar zorg, maar de zorg draagt maar voor 10 procent bij aan gezondheid. Goede gezondheid wordt voor 40 procent bepaald door de omgeving van mensen, 40 procent door hun leefstijl en 10 procent door hun dna. Verdelen we ons geld dan wel goed? We moeten het lef hebben om zorggeld over te hevelen naar gemeenten en het sociale domein, want investeringen aan de voorkant, in bestaanszekerheid, hebben veel meer effect. Wat we nu doen, steeds meer geld naar zorg, is dweilen met de kraan open.”

Bezinnen op meerwaarde van zorg

Dat kan geen vrijblijvend gesprek meer zijn, vindt Wijma. “Heel veel geld besteden we in de laatste maanden van het leven van mensen. Een moedige groep van oncologen in het Radboudumc heeft dat geagendeerd. Maar de hele wereld valt over ze heen. Maar we moeten ons echt bezinnen op de meerwaarde van zorg. Brengt die zorg nou echt wat we verwachten? De oplossing voor de groeiende zorgvraag ligt voor een belangrijk deel niet in de zorg.”