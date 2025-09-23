Sjaak Wijma wordt commissaris bij Gronings ziekenhuis

Hij volgt Ivo van Schaik op die aftreedt vanwege het einde van zijn tweede termijn.

Wijma heeft ruime ervaring in de zorg, zowel medisch als bestuurlijk. Bijna 25 jaar werkte hij als gynaecoloog in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Daar was hij ook voorzitter van de medische staf en van het Collectief Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis. Van 2011-2014 was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). In 2016 maakte hij de overstap naar het Zorginstituut Nederland. Daar kreeg hij de verantwoordelijkheid voor pakketbeheer en kwaliteitsbeleid zorgbreed. In 2018 werd hij benoemd tot bestuursvoorzitter van het Zorginstituut. Een rol die hij tot en met 2024 vervulde, waarna hij met pensioen ging. Sinds dit jaar is Sjaak Wijma onder andere voorzitter van de kerncommissie van het Kaderprogramma Passende Zorg, dat ZonMw uitvoert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Regionale zorg dichtbij

De nieuwe commissaris zegt zich altijd sterk te hebben gemaakt voor passende zorg. “Passende zorg beantwoordt de vraag naar zorg die is afgestemd op de persoon. Het liefst zo dicht mogelijk bij de leefwereld van mensen. Dat vraagt om netwerkzorg rond mensen en overstijgt het belang van zorgorganisaties. Samenwerking is de sleutel, concurrentie is geweest. Dat gesprek wil ik voortdurend agenderen, redenerend vanuit het perspectief van de mensen die zorg nodig hebben. Dat geldt voor het Ommelander Ziekenhuis, maar ook voor andere ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de gemeenten waar onze patiënten wonen.”

Wijma is altijd in Haren blijven wonen en is naar eigen zeggen zeer verbonden met de regio waar zorg belangrijk is voor de leefbaarheid.

