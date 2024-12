SJG Weert en VGZ sluiten meerjarencontract

De juiste zorg op de juiste plek vormt het uitgangspunt. “Samen werken we verder aan goede en toegankelijke zorg die ook toekomstbestendig is voor de regio Weert en omstreken. Zowel nu, als in de komende jaren in het nieuwe ziekenhuisgebouw”, reageert Marc Rouppe van der Voort, bestuurder bij SJG Weert.

Zorgvernieuwing

Centraal in de samenwerking staat onder meer digitalisering en het ontwikkelen en uitrollen van zorgvernieuwingen die de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg verbeteren. “Met deze afspraak versterken we de positie van het ziekenhuis en dragen we gezamenlijk bij aan toegankelijke zorg in Limburg door bijvoorbeeld in te zetten op het nog verder terugdringen van de wachtlijsten”, vertelt Wouter van Maarseveen, directeur zorginkoop en transformatie bij VGZ.