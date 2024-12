Salland Zorgverzekeraar en Deventer Ziekenhuis sluiten contract

Daarmee bedoelen ze hoogwaardige zorg dichtbij. En waar mogelijk zelfs vanuit huis door meer inzet van het digitale meedenkconsult en thuismonitoring. Speerpunt is ook samen de wachttijden terugdringen en zorgbemiddeling door de zorgverzekeraar.

Salland Zorgverzekeraar

“We weten dat een contract met Deventer Ziekenhuis belangrijk is voor de verzekerden die wonen in Overijssel en Gelderland. Met Deventer Ziekenhuis werken we al tientallen jaren goed en fijn samen, maar de uitdagingen om zorg en zorgpremies betaalbaar te houden, nemen toe. Dat we nu vlak voor Kerst samen de overeenkomst al rond hebben; daar zijn we heel blij mee”, benadrukt Paul Offringa, directeur Zorg Salland Zorgverzekeraar.

Deventer Ziekenhuis

Mark Klein Koerkamp, Manager FC&l Deventer Ziekenhuis, vertelt: “Salland Zorgverzekeraar is de marktleider in de regio. Voor het Deventer Ziekenhuis is daarmee deze afspraak van groot belang voor het verlenen van onze zorg. Hierdoor kunnen veel Sallandse inwoners ook volgend jaar het gehele jaar bij ons terecht. Verder zorgt dit ervoor dat we gezamenlijk aan de slag kunnen om de zorg meer digitaal en dichter bij de patiënt te organiseren.”

Zorgcontractering 2025 bijna af

Met alle ziekenhuizen in Gelderland en Overijssel heeft Salland Zorgverzekeraar een contract voor 2025. Ook met veel ziekenhuizen in de rest van Nederland is al een contract gesloten. “Van zorg dichtbij ben je bij ons verzekerd, waar je in Nederland ook woont”, zegt Offringa. “We verwachten dat de verdere contractering van de ziekenhuizen goed zal verlopen.”