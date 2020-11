Skipr q&a: praat mee over beleid geneesmiddelen

Tussen 2014 en 2018 steeg dit aantal met 20 procent per jaar, blijkt uit een rapport van Deloitte. De toegang tot medicijnen staat onder druk. Moeten we blijven focussen op betaalbaarheid of is beschikbaarheid van een evenredig belang? Hoe krijgen we het geneesmiddelenbeleid toekomstbestendig? U kunt meepraten.

Op 18 november gaat hoofdredacteur Simon Broersma in gesprek met David Jongen, voorzitter raad van bestuur van het Zuyderland en vicevoorzitter van de NVZ en John Luijs, partner bij Deloitte en auteur van het rapport. Heeft u vragen over het geneesmiddelenbeleid? Heeft u ideeën over hoe we innovatie kunnen stimuleren en de beschikbaarheid van geneesmiddelen kunnen stimuleren? Moeten we een nieuw geneesmiddelensysteem ontwikkelen? Stuur uw vraag of idee nu toe via het formulier hieronder en wij behandelen deze in de Skipr q&a. Donderdag 19 november in de loop van de dag komt de Skipr q&a online.

De Skipr q&a over de toekomst van het geneesmiddelenbeleid is een samenwerking tussen Skipr en de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen