Slechts 400 nieuwe ouderenwoningen verkocht in eerste zes maanden

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn slechts 400 nieuwe ouderenwoningen gebouwd. Dit terwijl de ambitie is om jaarlijks 35.000 ouderenwoningen te bouwen.

In 2023 werd in de zorgvastgoedmarkt geïnvesteerd in slechts 1.700 nieuwe huurwoningen voor ouderen, blijkt uit cijfers van Capital Value.

De adviseur ziet dat slechts 3 procent van de planvoorraad van ontwikkelaars de komende jaren gericht is op zorggeschikte woningen. Ontwikkelaars zijn terughoudend bij het realiseren van ouderenwoningen, omdat ze naast de uitdagingen in de nieuwbouwsector vaak een struikelblok ervaren in het gebrek aan kennis over zorggeschikte woningbouw. “Dat is een gemiste kans, omdat een levenssloopbestendige ouderenwoning slechts een aantal aanpassingen vraagt ten opzichte van een reguliere woning”, aldus Capital Value.

Het transactievolume in zorgvastgoed kwam in het eerste half jaar van 2024 uit op 275 miljoen euro. Dit is ruim een verdubbeling ten opzichte van het eerste half jaar van 2023. De toename van het beleggingsvolume bevestigt het herstel van de markt, al ligt het langjarige gemiddelde in de eerste zes maanden ruim 40 procent.

