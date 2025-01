Sneller de juiste medicijnen voor patiënten met hartfalen dankzij nieuw protocol

Patiënten met hartfalen krijgen sneller de juiste medicatie dankzij een nieuw protocol in het Catharina Ziekenhuis. Het STRONG-HF-programma stelt patiënten binnen zes weken optimaal in op hun medicatie. Dit leidt tot minder heropnames en betere uitkomsten.

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is, samen met een Engels ziekenhuis, een van de eersten die het STRONG-HF hartfalen protocol heeft geïmplementeerd. Het protocol voorkomt bij een deel van de hartfalenpatiënten ernstige gevolgen zoals overlijden of een ziekenhuisopname.

Maximaal verhogen

Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is om zo snel mogelijk de medicijnen tot het maximale te kunnen verhogen. De nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat patiënten van het Catharina Ziekenhuis binnen zes weken de optimale dosering krijgen, wat de kans op heropname, complicaties en overlijden vermindert. Voorheen werd de dosering vaak geleidelijk over maanden opgebouwd.

Het zogeheten STRONG-HF-protocol richt zich op de snelle opbouw van vier essentiële hartfalenmedicijnen voor mensen bij wie de pompfunctie van het hart slecht werkt. Wanneer het protocol gebruikt wordt bij 100.000 hartfalenpatiënten per jaar, kunnen bij meer dan 8.000 mensen mogelijk ernstige gevolgen worden voorkomen.

Juiste dosering

“De medicatie werkt pas optimaal als patiënten de juiste dosering krijgen, en we weten nu dat het beter is om dit snel te doen”, legt cardioloog René Tio uit. “Patiënten die sneller de juiste dosering krijgen, hebben minder kans om opnieuw opgenomen te worden en voelen zich sneller goed. Het klinkt simpeler dan het is, want je moet bij elke kleine verhoging van de dosering zeker weten dat die persoon dat kan verdragen.”

Waardegedreven zorg

De implementatie van STRONG-HF brengt daarbij logistieke uitdagingen met zich mee. Het protocol vereist een nauwe samenwerking tussen apotheek, laboratorium, verpleegkundig specialisten en de administratie- en poli-medewerkers.

“Elke week verandert de medicatie van de patiënt. Dit vraagt veel van alle betrokkenen, maar het is de moeite waard. We zullen, als het goed is, betere resultaten zien en meer tevreden patiënten”, aldus Tio.

De nieuwe werkwijze maakt onderdeel uit van het programma Waardegedreven Zorg van het Catharina Ziekenhuis. Alles van dit nieuwe protocol zal via de Nederlandse Hart Registratie worden bijgehouden.