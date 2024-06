Sollicitatiebrief Agema: dit zijn haar vier belangrijkste ambities

“Het fors verminderen van de administratietijd wordt mijn heilig doel”, schrijft Agema in de brief die zij, net als alle beoogde bewindslieden de afgelopen dagen, heeft gestuurd aan Van Zwol. “Als de hypothese klopt dat 1,4 miljoen zorgmedewerkers gemiddeld 40 procent van hun tijd kwijt zijn aan administratie, dan levert een halvering van de administratietijd naar 20 procent hypothetisch 460.000 extra collega’s op, zonder dat er iemand van buiten de zorg bij hoeft te komen.”

Opvatting verschilt

Met de opmerking over 40 procent administratietijd verwijst Agema waarschijnlijk naar onderzoek van (Ont)Regel de Zorg uit 2017. Het onderzoek achter dit cijfer staat inmiddels ter discussie. Zo is het rapport niet meer terug te vinden online. Journalistiekstudenten van de Universiteit Leiden wisten te achterhalen dat in eerste instantie het cijfer zijn oorsprong vindt in honderd interviews die zijn gedaan. Een later onderzoek onder enkele duizenden medisch specialisten en aios bracht eenzelfde cijfer voort; ook zij waren 40 procent kwijt aan administratie, maar dit is dus niet te extrapoleren naar andere beroepen. En ook de opvatting van wat zinnig is en wat niet verschilt enorm, niet alleen van beroep tot beroep, maar zelfs tussen directe collega’s.

Wegiz

In de zorg wordt er al langer gewerkt aan het verlagen van de administratieve druk, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Agema wijst er in haar sollicitatiebrief op dat door de Wegiz (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, red.) volgens schattingen van VWS een miljoen uur per jaar ècht kunnen worden besteed aan zorg. Een mooi begin, laat ze weten, maar “nu moet de grote slag gemaakt worden”, schrijft de nieuwe minister in haar sollicitatiebrief. Meerdere moties van Agema om de reikwijdte van de Wegiz in te perken werden overigens door de Tweede Kamer verworpen.

Verlaging eigen risico

Agema noemt drie andere onderwerpen die voor haar belangrijk zijn. De eerste is de forse verlaging van het eigen risico: niet alleen gaat het bedrag met ongeveer twee derde omlaag, maar ook wordt het eigen risico per behandeling maximaal op 100 euro. Het onderwerp bracht haar in de Tweede Kamer in het nauw. Andere partijen wilden het eigen risico sneller én volledig afschaffen, maar Agema moest zich inmiddels houden aan afspraken met de boogde coalitiepartners van VVD, BBB en NSC, die hier veel terughoudender in zijn.

De andere onderwerpen die Agema tot speerpunt maakt is het behoud van de streekziekenhuizen en een “beschermd dak boven het hoofd van onze alleroudsten als ze kwetsbaar worden”. Ze gaat die ideeën uitwerken. Duidelijk is dat “ik alles zal doen wat in mijn vermogen ligt om de zorg in de benen te houden”, schrijft ze. Plannen van de PVV (en andere partijen) om de verzorgingshuizen voor ouderen weer terug te halen, worden in de zorg met weinig enthousiasme aangehoord. De vrees is dat er veel geld en energie wordt gestoken in bouwen voor niet te bemensen constructies die gedoemd zijn tot leegstand.

Zorgen voor goede jeugdzorg

Ook de twee andere nieuwe bewindslieden voor VWS hebben – minder uitgebreid – de formateur laten weten waar hun aandacht komt te liggen. Vincent Karremans, VVD’er en beoogd staatssecretaris van Jeugd, Preventie en Sport, schrijft dat “we ervoor moeten zorgen dat de kinderen die het nodig hebben, de goede jeugdzorg krijgen”.

Karremans gaat “graag” aan de slag met de hervormingsagenda jeugd: hervormingen om de jeugdzorg te verbeteren en “financieel houdbaar te maken voor de toekomst”. Hij noemt ook de toegankelijkheid van de ggz “een belangrijke opgave”. Hij zegt niets over preventie.

Maeijer: ethische vraagstukken

Vicky Maeijer is namens de PVV de beoogde staatssecretaris Langdurige Zorg en Maatschappelijke Zorg. Ze was sinds 2017 een van de woordvoerders volksgezondheid van deze Tweede-Kamerfractie. “Wat me echt is bijgebleven zijn de debatten over jeugdzorg, uithuisplaatsingen en ethische vraagstukken als abortus”, schrijft ze aan Van Zwol.

Maeijer: “Ik kijk er erg naar uit om aan de slag te gaan voor onze alleroudsten, de langdurig zieken oud of jong en mensen in de laatste fase van hun leven”. Ze kreeg met dit laatste onderwerp te maken als vrijwillig in een hospice. Ze beseft dat de huidige opgaven “enorm” zijn. “Zo wachten duizenden hoogbejaarden op een plekje in het verpleeghuis en staan de wijkverpleging en de gehandicaptenzorg onder grote druk.”

Woensdag vindt in de VWS-commissie van de Tweede Kamer een hoorzitting plaats met de drie beoogde bewindslieden van VWS.