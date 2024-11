‘Soms zegt feedback meer over de ander dan over jou’

Tijdens een sollicitatie voor een droombaan als leidinggevende van een groot team zei een van de recruiters tegen Julia Wouters in het tweede gesprek: Ben je je ervan bewust dat je vrij intimiderend kunt overkomen? “Bij het volgende gesprek, het klikgesprek, dacht ik: ik moet er goed op letten dat ik anders overkom, en ook goed kan luisteren. Vervolgens kreeg ik te horen dat ik het niet geworden was, omdat de andere kandidaat krachtiger overkwam.”

Onbewuste vooroordelen

Voor de trainer-coach, gespecialiseerd in vrouwelijk leiderschap, was dit een leermoment. “Want ja, ik kán intimiderend overkomen, maar dat is juist een kwaliteit als je leiding wilt geven aan een groot team. Vrouwen krijgen vaker tegenstrijdige feedback, bijvoorbeeld dat ze ‘aardiger moeten doen’ en tegelijkertijd ‘niet over zich heen moeten laten lopen’. Mijn tip? Vraag wat de ander bedoelt en of iemand een voorbeeld kan geven. Dan kun je zelf bepalen of de feedback iets over jou zegt of over de onbewuste vooroordelen van de ander. De maatschappij moet er nog steeds wennen aan dat vrouwen ook posities met autoriteit bekleden.”

Zeven vinkjes

Dit verklaart ook waarom vrouwen vaker dan mannen last hebben van het imposter syndroom. “De expertise van vrouwen in een leidinggevende rol wordt veel vaker in twijfel getrokken. Wie de bekende ‘zeven vinkjes’ heeft, wordt automatisch als autoriteit gezien. Maar hoe minder je aan die norm voldoet, hoe meer de buitenwereld aan je competentie twijfelt. Dat kan je wiebelig maken en, hoe goed je ook bent in je vak, je het gevoel geven dat je elk moment door de mand kunt vallen.”

Hee, mijn idee

Een ander gevolg van dat vrouwen minder snel serieus worden genomen in een leidinggevende positie, is het ‘gestolen idee’. Wouters: “Het overkwam mij in een team als enige vrouw heel regelmatig: ik opperde een idee. Vervolgens kwam daar geen respons op, maar als iemand anders het even later ook zei, was er wel enthousiasme. Eerst zocht ik de oorzaak bij mezelf, totdat ik ontdekte dat dit vrouwen vaker overkomt. Nu zeg ik bijvoorbeeld: ‘Wat leuk dat je ook overtuigd bent van mijn idee’.”

Samen optrekken

Tot slot kunnen vrouwen samen optrekken om elkaar in een team te versterken. Zeg bijvoorbeeld tegen een vrouwelijke collega: “Wat vind jij, jij hebt altijd een doordachte mening, of goede ideeën.” Laat in elk geval niet een ander er met de credits vandoor gaan, tipt Julia Wouters. “Juist bij promoties of salarisverhoging is het belangrijk dat je kunt laten zien dat jij degene bent met goede ideeën.”

Tekst: Naomi van Esschoten