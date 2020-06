Sonnema nieuwe dg Volksgezondheid bij VWS

Marjolijn Sonnema is de nieuwe directeur-generaal Volksgezondheid op het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Ze komt over van het ministerie van Landbouw.

Marjolijn Sonnema.

Sonnema zal vanaf 20 juli bij VWS in dienst treden. Op dit moment is ze nog dg Agro bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Eerder heeft ze directiefuncties gehad bij het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken. Bij VWS was ze al eerder directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie.

In de afgelopen maanden werd een aantal nieuwe dg’s benoemt bij VWS. In april startte Inge Vossenaar als dg coronacrisis. En Ronnie van Diemen vertrok als inspecteur-generaal bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om dg curatieve zorg te worden.