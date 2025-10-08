Sophia de Rooij vertrekt bij Ziekenhuis Amstelland

Onder haar professionele leiding is de oriëntatie op het regionale profiel verder gerealiseerd en is het financiële en maatschappelijke beeld van ZHA sterk verbeterd. Zo valt Ziekenhuis Amstelland niet meer onder bijzonder beheer bij de banken. Ook zijn er aanzienlijke stappen gemaakt in de samenwerking met de regio, met de Amsterdamse ziekenhuizen en het ROAZ. Door de oprichting van de regiotafel Amstelland-Meerlanden onder haar voorzitterschap is de samenwerking met andere ketenpartners in de regio Amstelland-Meerlanden versterkt. Zij heeft daarnaast krachtig leidinggegeven zowel aan de interne organisatie als aan de regionale samenwerking tijdens en na de COVID-periodes.

Nabije toekomst

Een specifieke reden voor het vertrek van De Rooij noemt het ziekenhuis niet. Zelf zegt ze er dit over: “Ik kan hetgeen we hebben opgestart met een gerust hart overdragen aan mijn collega-bestuurder Mieke Moller van den Heuvel. Ik heb besloten mij in de nabije toekomst naast een aantal toezichthoudende functies meer te richten op mijn bestuurs- en adviserende taken bij Stichting Effectieve Ouderenzorg. Ook blijf ik op wetenschappelijk en maatschappelijk gebied actief. Ik heb in ZHA veel gemotiveerde en betrokken collega’s leren kennen en ik heb een enorme waardering voor hun inzet voor de patiënten van Ziekenhuis Amstelland.”

Veel betekend

Ziekenhuis Amstelland betreurt het vertrek van De Rooij. Voorzitter Raad van Toezicht, Hendrik Verschuur: “We vinden het erg jammer, maar hebben begrip voor haar keuze. Sophia is een bevlogen en resultaatgedreven zorgbestuurder, die veel voor ons ziekenhuis heeft betekend. We wensen haar alle goeds toe in haar verdere professionele carrière.”